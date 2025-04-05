Через атаку РФ по Кривому Рогу вже понад 70 постраждалих, 17 - у важкому стані

В Кривому Розі продовжує зростати кількість постраждалих, їх вже 72. Росія атакувала місто двічі, балістикою і дронами, 4 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Постійно поряд медики, які роблять максимум для порятунку їхніх життів. Всі містяни, які отримали травми через атаку на місто БпЛА, на амбулаторному лікуванні", - зазначив Лисак.

За словами голови ОВА, майже половина потерпілих госпіталізовані, 17 - у важкому стані.

"До 72 зросла кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу", - розповів він.

Атака РФ на Кривий Ріг

4 квітня російські війська двічі обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Спочатку місто було атаковане балістичною ракетою "Іскандер", а потім і дронами. Донедавна повідомлялося про 68 постраждалих і 19 загиблих.

У Кривому Розі оголошено триденну жалобу за загиблими - з 7 по 9 квітня. Балістична ракета розірвалася в повітрі над житловими будинками в спальному районі міста. Тим самим балістика вразила більшу кількість території, тим самим і людей.

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