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Через атаку РФ по Кривому Рогу вже понад 70 постраждалих, 17 - у важкому стані

Кривий Ріг, Субота 05 квітня 2025 13:59
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Через атаку РФ по Кривому Рогу вже понад 70 постраждалих, 17 - у важкому стані Фото: у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до 72 людей після атаки 4 квітня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

В Кривому Розі продовжує зростати кількість постраждалих, їх вже 72. Росія атакувала місто двічі, балістикою і дронами, 4 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"До 72 зросла кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу", - розповів він.

За словами голови ОВА, майже половина потерпілих госпіталізовані, 17 - у важкому стані.

"Постійно поряд медики, які роблять максимум для порятунку їхніх життів. Всі містяни, які отримали травми через атаку на місто БпЛА, на амбулаторному лікуванні", - зазначив Лисак.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака РФ на Кривий Ріг

4 квітня російські війська двічі обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Спочатку місто було атаковане балістичною ракетою "Іскандер", а потім і дронами. Донедавна повідомлялося про 68 постраждалих і 19 загиблих.

У Кривому Розі оголошено триденну жалобу за загиблими - з 7 по 9 квітня. Балістична ракета розірвалася в повітрі над житловими будинками в спальному районі міста. Тим самим балістика вразила більшу кількість території, тим самим і людей.

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