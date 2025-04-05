Через атаку РФ по Кривому Рогу вже понад 70 постраждалих, 17 - у важкому стані
В Кривому Розі продовжує зростати кількість постраждалих, їх вже 72. Росія атакувала місто двічі, балістикою і дронами, 4 квітня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"До 72 зросла кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу", - розповів він.
За словами голови ОВА, майже половина потерпілих госпіталізовані, 17 - у важкому стані.
"Постійно поряд медики, які роблять максимум для порятунку їхніх життів. Всі містяни, які отримали травми через атаку на місто БпЛА, на амбулаторному лікуванні", - зазначив Лисак.
Наслідки обстрілу Кривого Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Атака РФ на Кривий Ріг
4 квітня російські війська двічі обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Спочатку місто було атаковане балістичною ракетою "Іскандер", а потім і дронами. Донедавна повідомлялося про 68 постраждалих і 19 загиблих.
У Кривому Розі оголошено триденну жалобу за загиблими - з 7 по 9 квітня. Балістична ракета розірвалася в повітрі над житловими будинками в спальному районі міста. Тим самим балістика вразила більшу кількість території, тим самим і людей.
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