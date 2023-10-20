В Кривом Роге сообщают о взрывах

Отметим, что Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе для ряда областей.

По состоянию на 18:10 карта тревог выглядит следующим образом.

Добавим, что глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что взрывы, которые были слышны в некоторых районах города, это эффективная работа ПВО по периметру.

Обстрелы Кривого Рога

Российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

Так, только вчера сообщалось об эффективной работе ПВО за городом.

Также напомним, что в конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.

Перед этим российская ракета попала, в частности, в отдел полиции. В результате обстрела один человек погиб, а количество раненых составило 60 человек.

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