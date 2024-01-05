В Кривом Роге сообщают о взрыве во время привоги

Сигнал об угрозе воздушной атаки зазвучал в городе около 16.20. Через некоторое время в городе был слышен взрыв.

"Подписчики сообщают, что слышали взрыв", - говорится в сообщении ТГ-канала "Свои. Кривой Рог".

"Звуки, похожие на взрыв, слышны в городе!" - пишет местное издание "Рудана" в 16:35.

Отметим, что в командовании Воздушных сил ВСУ публиковали предупреждение об угрозе использования российскими оккупантами баллистического вооружения для ударов по этому региону.

"Внимание! Кировоградская, Николаевская, Херсонская и Днепропетровская области угроза применения баллистического вооружения! С южного направления", - говорилось в сообщении.

Уже в 16:47 военные заявили об отбое такой угрозы.

Также в сети высказывают предположение, что звуки взрыва могут быть связаны с работой систем противовоздушной обороны по отражению вражеской атаки.

Официальные лица пока не уточняют данные по ситуации.

Ракетные удары по Украине

Напомним, российские оккупанты практически ежедневно наносят по территории Украины ракетные удары, используя различные типы этого вооружения.

Так, вчера, 4 января, взрыв раздался в Кривом Роге по время воздушной тревоги, в районе города работала ППО.

Под атакой, в частности, находился Кропивницкий. Там в результате российского обстрела были повреждены несколько энергообъектов. Также есть раненые. При этом взрывы вчера после пуска российской ракеты также слышали жители Полтавы и Миргорода.