В Кривом Роге был слышен взрыв на фоне атаки "Шахедов"

Перед тем фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников в сторону населенного пункта.

"Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.

Добавим, что в 10:29 силы ПС предупреждали о вражеских ударных БпЛА на западе Днепропетровщины курсом на запад и юг.

Стоит заметить, что в командовании Воздушных сил ВСУ информировали в 10:41 о движении нескольких групп ударных БпЛА на Кривой Рог.