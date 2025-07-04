В Кривом Роге был слышен взрыв на фоне атаки "Шахедов"

В районе города Кривой Рог 4 июля прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, объявленной в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Telegram Воздушных сил ВСУ.
Перед тем фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников в сторону населенного пункта.
"Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.
Добавим, что в 10:29 силы ПС предупреждали о вражеских ударных БпЛА на западе Днепропетровщины курсом на запад и юг.
Стоит заметить, что в командовании Воздушных сил ВСУ информировали в 10:41 о движении нескольких групп ударных БпЛА на Кривой Рог.
Напомним, этот город нередко страдает от обстрелов со стороны российских захватчиков. Часто для ударов по Кривому Рогу враг применяет ракеты различных типов и дроны-камикадзе.
Во время прошлого обстрела, 6 декабря, росармия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу с применением баллистики. Тогда было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов. Проводили аварийно-спасательную операцию. В результате российской атаки погибли три человека, еще 17 человек получили ранения.
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