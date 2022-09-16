По Кривому Рогу завдано ракетного удару: що відомо

Вдень 16 вересня російські війська завдали чергового ракетного удару по Кривому Рогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Вілкула .
"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі", - написав міський голова.
Місцеві Telegram-канали публікують кадри з місця прильоту. У районі удару здіймається дим.
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