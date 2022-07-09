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У Кривому Розі знову лунають вибухи. Є приліт у передмісті

Фото: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У Кривому Розі знову лунають гучні вибухи. На даний момент відомо про приліт у передмісті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Повідомляється, що ввечері у Кривому Розі знову чути вибухи. Жителів міста просять залишатися у укриттях.

Як уточнив начальник місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул, зафіксовано приліт у районі Радушного.

"Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються", - додав він.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram зазначив, що при атаці окупанти використовували РСЗВ.

"Було три прильоти. Нині вся інформація з‘ясовується, попередньо - без жертв", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Кривий Ріг із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Снаряди впали просто у житловій забудові Інгулецького району.

Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Також пошкоджено школу та кілька будинків.

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Кривий РігВійна Росії проти України