У Кривому Розі знову лунають вибухи. Є приліт у передмісті

У Кривому Розі знову лунають гучні вибухи. На даний момент відомо про приліт у передмісті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".
Повідомляється, що ввечері у Кривому Розі знову чути вибухи. Жителів міста просять залишатися у укриттях.
Як уточнив начальник місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул, зафіксовано приліт у районі Радушного.
"Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються", - додав він.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram зазначив, що при атаці окупанти використовували РСЗВ.
"Було три прильоти. Нині вся інформація з‘ясовується, попередньо - без жертв", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Кривий Ріг із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Снаряди впали просто у житловій забудові Інгулецького району.
Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Також пошкоджено школу та кілька будинків.
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