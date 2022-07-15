У Кривому Розі лунають вибухи

У Кривому Розі ввечері 15 липня чутні вибухи. Детальної інформації поки немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".
Повідомляється, що на даний момент в Дніпропетровській області немає повітряної тривоги.
Нагадаємо, востаннє російські війська серйозно атакували Кривий Ріг минулого тижня. Зокрема, три крилаті ракети "Калібр" прилетіли в селище Радушне. Було повністю знищено підприємство промислової інфраструктури.
До цього місто піддалося обстрілу ракетною артилерією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.