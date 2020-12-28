У Кривому Розі стався обвал у будинку, є загиблий

Сьогодні, 28 грудня, у Кривому Розі на вулиці Ферганська стався обвал будинку. Внаслідок руйнування під завалом опинились два чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, обвал між першим поверхом та підвалом двоповерхової неексплуатуємої безгоспної будівлі стався з невідомих причин. По прибуттю рятувальники дістали чоловіка у свідомості з під завалів та доставили його до автомобіля швидкої медичної допомоги. Наразі він перебуває у Криворізькій міській лікарні №1, стан середньої тяжкості.

Також рятувальники з під завалів дістали ще одного чоловіка без ознак життя.

До місця події було залучені 5 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Наразі встановлюється причина руйнації будівлі.

Фото: обвал будинку (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, на початку місяця у Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". Тоді в результаті обвалу породи постраждали двоє працівників шахти.

Також раніше у Київській області в селі Садове Баришівського району стався обвал даху багатоквартирного двоповерхового будинку.