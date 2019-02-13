У Кривому Розі начальник конвою збував наркотики засудженим

Начальника конвою затримали

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили в Кривом Роге начальника конвоя одного из районных судов на сбыте наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Полицейский систематически передавал задержанным наркотические средства и психотропные вещества. Деньги за "товар" родственники арестованных перечисляли на карточный счет чиновника.

"Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины после очередной передачи задержанным наркотических средств на общую сумму более 3 тыс. гривен. Решается вопрос относительно объявления фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура Сумской области и Нацполиции разоблачила масштабную схему сбыта наркотического средства "метадон" на территории города Сумы и области. В прокуратуре сообщили, что в субботу, 19 января, была проведена операция во время которой задержали 3 человека, которые организовывали и осуществляли сбыт наркотических веществ.

Также в Ровно полиция разоблачила преступную группу на сбыте наркотиков стоимостью свыше 1,2 миллиона гривен.