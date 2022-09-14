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Де в Кривому Розі можна набрати воду: названі адреси

Фото: де в Кривому Розі можна набрати воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В результаті масованого ракетного удару по Кривому Рогу в декількох районах міста відсутнє водопостачання. Для потреб жителів міста вивезені бочки з водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Кривбасводоканал".

У Центрально-Міському районі встановлені бочки з питною водою.

Місця дислокації:

  • військове містечко - 35, біля будинку 31 (технічна вода);
  • Всебратське - 2, біля магазину "Делві" (питна і технічна вода окремо).
  • на перехресті вулиць Калнишевського та Української біля храму (технічна вода).

Нагадаємо, сьогодні у другій половині дня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Великому місту загрожує проблема з водопостачанням.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що цим ударом російські війська спробували затопити його рідне місто. І пригрозив противнику відповіддю.

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