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Державна Трипільська ТЕС працює на мінімумі через аварію на енергоблоці

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Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 11:22
Державна Трипільська ТЕС працює на мінімумі через аварію на енергоблоці Фото: Трипільська ТЕС (wikimapia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Енергоблок №4 Трипільської ТЕС державної компанії "Центренерго" на аварійний ремонт відключено від мережі, станцію переведено на мінімально допустимий режим роботи одним контуром.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані системного диспетчера НЕК "Укренерго".

Державна ТЕС працює одним контуром блоку №3 потужністю 85 МВт. Другий контур цього блоку також знаходиться на аварійному ремонті.

Трипільська ТЕС працює на мінімальній потужності серед решти ТЕС в Україні.

Окрім 1 блоку та 1 контуру Трипільської ТЕС в аварійному ремонті знаходиться один контур енергоблоку №7 Слов'янської ТЕС "Донбасенерго".

За даними Міністерства енергетики на Трипільській ТЕС державної "Центренерго", знаходиться 53 тис. тонн вугілля. З вересня Трипільська ТЕС, як і інші станції державної "Центренерго", працюють мінімально можливим складом обладнання через дефіцит вугілля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Бурштинській ТЕС стався вибух, в результаті якого постраждали п'ятеро людей.

Зокрема, на котлі сьомого енергоблоку прорвало трубу діаметром 60 мм, після чого стався викид газопарової суміші і газів.

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