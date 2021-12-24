Державна Трипільська ТЕС працює на мінімумі через аварію на енергоблоці
Енергоблок №4 Трипільської ТЕС державної компанії "Центренерго" на аварійний ремонт відключено від мережі, станцію переведено на мінімально допустимий режим роботи одним контуром.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані системного диспетчера НЕК "Укренерго".
Державна ТЕС працює одним контуром блоку №3 потужністю 85 МВт. Другий контур цього блоку також знаходиться на аварійному ремонті.
Трипільська ТЕС працює на мінімальній потужності серед решти ТЕС в Україні.
Окрім 1 блоку та 1 контуру Трипільської ТЕС в аварійному ремонті знаходиться один контур енергоблоку №7 Слов'янської ТЕС "Донбасенерго".
За даними Міністерства енергетики на Трипільській ТЕС державної "Центренерго", знаходиться 53 тис. тонн вугілля. З вересня Трипільська ТЕС, як і інші станції державної "Центренерго", працюють мінімально можливим складом обладнання через дефіцит вугілля.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Бурштинській ТЕС стався вибух, в результаті якого постраждали п'ятеро людей.
Зокрема, на котлі сьомого енергоблоку прорвало трубу діаметром 60 мм, після чого стався викид газопарової суміші і газів.