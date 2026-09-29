Кривой Рог объявил о переходе на "режим выживания" из-за остановки промышленности

По словам Вилкула, в настоящее время не работают "АрселорМиттал Кривой Рог", Ингулецкий и Южный горно-обогатительные комбинаты и Криворожский железорудный комбинат.

Остальные крупные предприятия города загружены максимум на четверть от довоенного уровня. Вместе с ними простаивают и многочисленные подрядчики.

Причинами остановки Вилкул назвал российские атаки и проблемы с вывозом продукции через порты.

Из-за сокращения налоговых поступлений город в 2026 году остановит реализацию ряда важных проектов. В то же время власти обещают сохранить работу критической инфраструктуры.

"Но речь не идет о развитии. Речь идет о выживании. Сейчас нужно выжить", - заявил Вилкул.

Прогноз по бюджету Кривого Рога на 2027 год он назвал "очень плохим". Приоритетом останутся школы, детсады, больницы, водо- и теплоснабжение.

Как сообщало РБК-Украина, украинская металлургия оказалась в самом глубоком кризисе за время полномасштабной войны.

В августе производство стали сократилось на 57,3% по сравнению с августом в прошлом году, а "Запорожсталь" и "Каметсталь" полностью остановлены.

Напомним, ArcelorMittal заявила о невозможности безопасно возобновить работу "АрселорМиттал Кривой Рог" после четырех ракетных ударов через пять недель.

Последний произошел 21 сентября, погибли пятеро работников, еще 17 получили ранения.