Кривой Рог объявил о переходе на "режим выживания" из-за остановки промышленности

Кривой Рог сокращает расходы городского бюджета и откладывает часть проектов развития. Причина - крупные предприятия города почти не работают, так что налогов поступает меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
По словам Вилкула, в настоящее время не работают "АрселорМиттал Кривой Рог", Ингулецкий и Южный горно-обогатительные комбинаты и Криворожский железорудный комбинат.
Остальные крупные предприятия города загружены максимум на четверть от довоенного уровня. Вместе с ними простаивают и многочисленные подрядчики.
Причинами остановки Вилкул назвал российские атаки и проблемы с вывозом продукции через порты.
Из-за сокращения налоговых поступлений город в 2026 году остановит реализацию ряда важных проектов. В то же время власти обещают сохранить работу критической инфраструктуры.
"Но речь не идет о развитии. Речь идет о выживании. Сейчас нужно выжить", - заявил Вилкул.
Прогноз по бюджету Кривого Рога на 2027 год он назвал "очень плохим". Приоритетом останутся школы, детсады, больницы, водо- и теплоснабжение.
Как сообщало РБК-Украина, украинская металлургия оказалась в самом глубоком кризисе за время полномасштабной войны.
В августе производство стали сократилось на 57,3% по сравнению с августом в прошлом году, а "Запорожсталь" и "Каметсталь" полностью остановлены.
Напомним, ArcelorMittal заявила о невозможности безопасно возобновить работу "АрселорМиттал Кривой Рог" после четырех ракетных ударов через пять недель.
Последний произошел 21 сентября, погибли пятеро работников, еще 17 получили ранения.
После по меньшей мере девяти ударов баллистическими ракетами с августа отрасль предлагает создать фонд восстановления металлургии.
Средства международных партнеров должны пойти на оборудование из Европы и аварийные ремонты.