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Свитолина и еще две украинки выбрали турнир после Australian Open 2025

Линц, Четверг 23 января 2025 14:25
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Свитолина и еще две украинки выбрали турнир после Australian Open 2025 Фото: Элина Свитолина (WTA)
Автор: Андрей Костенко

Элина Свитолина, которая завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии на стадии четвертьфинала, определилась, где продолжит соревновательный год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Вторая ракетка Украины сыграет на турнире WTA 500 в австрийском Линце. Соревнования будут проходить с 27 января по 2 февраля на хардовых покрытиях в помещении. В одиночном разряде примут участие 32 теннисистки. Призовой фонд составляет 1 064 510 долларов США.

Кроме Свитолиной, на турнир также заявились еще две отечественные теннисистки: третья и четвертая ракетки Украины - Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Свитолина войдет в число сеяных, Ястремская начнет турнир в основной сетке. А насчет Калининой полной ясности еще нет: она пока значится первой в альтернативном списке. Так что, если обойдется без отказов, стартует с квалификации.

Церемония жеребьевки турнира состоится 26 января в 14:00 по киевскому времени.

В прошлом году в Линце из украинок сыграла только Ястремская. Она в первом круге одолела "нейтральную" россиянку Эрику Андрееву, однако в следующем раунде уступила Донне Векич из Хорватии.

Свитолина и еще две украинки выбрали турнир после Australian Open 2025

Ранее сообщили, сколько заработали Свитолина, Костюк и другие украинки на Australian Open 2025.

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