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Обидчик лидера УПЛ признан лучшим тренером восьмого тура

Фото: Александр Кучер и Сергей Лавриненко завершили боевым миром (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определилось со специалистом, работа которого была лучшей в отчетном туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Наставник петровского "Ингульца" Сергей Лавриненко – лучший тренер 8-го тура УПЛ. Эксперты ВОТФ оценили его работу средним баллом в 4,6.

Команда во главе с 47-летним специалистом сумела отобрать очки у лидера первенства – "Днепра-1". Благодаря дублю защитника Артема Смолякова петровцы свели вничью выездной поединок в Премьер-лиге (2:2). Для "спортклубовцев" эта потеря зачетных баллов стала первой в сезоне.

Лавриненко получил максимум – 5 баллов – за номинальный результат команды, трудности в построении и управлении подопечными, а также мастерство в работе с кадрами. "Ингулец" под руководством украинского тренера идет на 14-й строчке, набрав 4 очка.

Ранее УПЛ перенесла центральный матч 8-го тура между киевским "Динамо" и харьковским "Металлистом". Поединок должен был состояться на столичном НСК "Олимпийский". Однако по соображениям безопасности во время регулярных обстрелов Киева матчи в столице не будут проводить.

К слову, накануне "Шахтер" нанес "Колосу" разгромное поражение на "Арене Львов".

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