"Днепр-1" впервые в сезоне УПЛ потерял очки после ничьей с "Ингульцем"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Днепр-1" – "Ингулец" – 2:2

Голы: Адамюк, 45+1, Пихаленок, 68 – Смоляков, 55, 65

С первых минут днепровцы взяли мяч под свой контроль. Однако до действительно опасных моментов у ворот "Ингульца" дело в первой половине тайма не дошло. А на 23-й минуте матч на полтора часа прервала воздушная тревога.

После вынужденной паузы первым напомнил о себе "Днепр-1", когда Пихаленок решился на дальний выстрел (выше ворот). Петровцы ответили выпадом ворвавшегося в штрафную зону Нагиева, но он не переиграл Юрчука в ближнем бою. А вскоре хавбек гостей Клименко пробил в кипера из пределов штрафной.

В свою очередь "спортклубовцы" оформили гол в раздевалку. На первой добавленной арбитром минуте помог стандарт – Амаш подал угловой с левого фланга, а Адамюк точно замкнул дальнюю стойку.

Но "Ингулец" сдаваться лидеру первенства не собирался. Гости шокировали соперника мощным стартом второго тайма. Сначала петровцы сравняли счет – Сакив подал штрафной с левого фланга на Смолякова, который головой отправил мяч в сетку. Дальше больше.

Юрчук снова ликвидировал опасность во время врывания Нагиева, но мяч отскочил под удар Запорожцу – перекладина! А на 65-й минуте Смоляков смог оформить дубль. Это Клименко выполнил навес с правого фланга, а вингер "Ингульца" точно пробил с лета.

Правда, "Днепр-1" сумел быстро восстановить равновесие. Каких-то три минуты спустя в объятиях партнеров оказался Пихаленок. Хавбек сборной Украины сыграл на подборе после отскока от Ченбая и выстрелом между ног сопернику попал в левый угол – 2:2!

Несмотря на ожидания о штурме ворот петровцев, "спортклубовцы" не сумели организовать большое количество моментов. Из всех попыток хозяев следует выделить момент Амаша. Алжирец на 79-й минуте классно пробил с левого края штрафной в ближний угол, но Кучер записал в актив сэйв.

Итак, "Днепр-1" впервые в сезоне потерял очки. Теперь в активе "спортклубовцев" 19 пунктов и уже вечером их может догнать "Шахтер". Тем временем "Ингулец" – на 14-й строчке, имея 4 очка в активе.