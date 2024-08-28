Будет настоящая "заруба". С кем сыграют "Динамо" и "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины
В киевском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Vbet Кубка Украины сезона-2024/2025, во время которого своих соперников узнали в том числе гранды "Динамо" и "Шахтер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.
Все пары 1/8 финала Кубка Украины
На этом этапе турнира сыграют 16 команд - восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона.
Отметим, что и "горняки", и "бело-синие" в 1/8 финала сыграют с представителями Премьер-лиги. Поэтому болельщиков ждет настоящая "заруба" на футбольном поле.
- "Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск)
- "Ворскла" (Полтава) - "Динамо" (Киев)
- ЮКСА (Тарасовка) - "Александрия"
- "Пробий" (Городенко) - "Буковина" (Черновцы)
- "Рух" (Львов) - "Карпаты" (Львов)
- "Верес" (Ровно) - "Оболонь" (Киев)
- "Виктория" (Сумы) - ЛНЗ (Черкассы)
- "Полесье" (Житомир) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
Все противостояния будут состоять из одного матча.
Прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины (фото: УАФ)
Когда состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины
Базовая дата матчей этой стадии турнира - среда, 30 октября.
Финальный матч Кубка Украины сезона-2024/2025, который пройдет уже 34-й раз, запланирован на 14 мая 2025 года.
Место проведения финального матча должно определить Исполком УАФ.
Действующим обладателем трофея является "Шахтер", который в прошлом сезоне в финальном матче одолел полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.
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