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"Кривбасс" дожал "Левый Берег" в Премьер-лиге

Киевская область, Воскресенье 15 сентября 2024 17:46
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"Кривбасс" дожал "Левый Берег" в Премьер-лиге Фото: "Аисты" не смогли набрать очки дома (facebook.com/fclbkyiv)
Автор: Антон Федорцив

Киевский "Левый Берег" минимально уступил криворожскому "Кривбассу" в 6-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Левый Берег" – "Кривбасс" – 0:1

Гол: Задерака, 81

Хозяева активнее начали матч, навязав криворожцам борьбу на всех частях поля. Впрочем, "Кривбасс" оказался готов к такому развитию событий. Подопечные Юрия Вернидуба быстро подстроились под "аистов" и начали поиск путей к воротам Механива.

До экватора первой половины голкиперы обеих команд оставались без работы. Лишь на 23-й минуте гости организовали первый реальный момент забить. Это Соса в пределах штрафной получил передачу По и пробил с разворота мимо дальней штанги.

Криворожцы прижали "Левый Берег" к своим воротам. Однако, несмотря на постоянное нагнетание опасности, следующая возможность открыть счет появилась в начале второго тайма. На этот раз Соса головой не попал в ближний угол после навеса Лунева.

"Аисты" ответили моментом Галаса, который не смог переиграть Клищука с отскока. Вскоре Понедельник размял Механива выстрелом по центру ворот. А на 81-й минуте "Кривбасс" таки вышел вперед – Кузык забросил из собственной половины вперед в штрафную, где Задерака точно пробил в ближний угол.

Хотя "Левый Берег" и имел время отыграться, но команда Вернидуба ни одного шанса киевлянам не предоставила. "Кривбасс" одержал третью победу в сезоне и поднялся на 5-е место в турнирной таблице (10 очков). В то же время столичные "аисты" остались в нижней половине классификации (6 пунктов).

К слову, накануне "Шахтер" во Львове разгромил "Карпаты" с хет-триком Бондаренко.

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