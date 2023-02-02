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Критиковал позицию по Украине. Венгрия обвинила посла США во вмешательстве во внутренние дела

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr.by/USDepartment.of.State)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил посла США в Будапеште Дэвида Прессмана в попытке вмешательства во внутренние дела Венгрии на фоне растущего дипломатического раскола между двумя странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В Будапеште министр иностранных дел Петер Сийярто раскритиковал комментарии в издании Politico на этой неделе, в которых посол назвал подход Венгрии к войне в соседней Украине проталкиванием "политики, одобренной президентом России Владимиром Путиным".

Сийярто сказал, что "совершенно не имеет значения, что Прессман или любой другой посол думает о внутриполитическом процессе в Венгрии, потому что это не имеет к нему никакого отношения".

"Не его дело вмешиваться во внутренние дела Венгрии", - сказал Сийярто.

Прессман, ранее занимавший должность посла США в ООН по особым политическим вопросам, столкнулся с серьезными препятствиями с момента вступления в должность в Венгрии в августе прошлого года.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял о том, что Запад якобы начал новую "Холодную войну", а Венгрия планирует находиться в хороших отношениях с конкурентами западных стран.

Тогда украинский МИД отметил, что Орбан косвенно намекнул на желание поражения Украины в войне с Россией.

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Венгрия