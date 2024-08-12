Критики законопроекта о запрете РПЦ пытаются действовать через США, - источники

Как отмечается в публикации, основным двигателем этой кампании стал экс-нардеп от Партии регионов и ОПЗЖ Вадим Новинский, имеющий давние и тесные связи с РПЦ и УПЦ и покинувший Украину вскоре после полномасштабного вторжения РФ. Для реализации лоббистских задач он среди прочих нанял американского адвоката Роберта Амстердама, который начал бурную деятельность в этом направлении.

Задачу Амстердама облегчает то, что среди трампистского крыла республиканцев есть немало тех, кто готов ухватиться за любой аргумент, чтобы отказаться от помощи Украине. В частности, Амстердам сходил на интервью к медиа-иконе трампистов Такеру Карлсону, где рассказал об "притеснениях церкви в Украине" (интервью просмотрели 55 млн человек). Карлсона в этом убеждать не нужно было – раньше он сам выступал с заявлениями о том, что "Зеленский запретил христианство", говорится в материале.

Но, по словам разных источников РБК-Украина в парламенте, в действительности аргументом "Запад против" активно манипулируют и преувеличивают его роль. "Американцы, наверное, хотели бы, чтобы этого законопроекта вообще не было. Но если уж он есть, они выдвигали определенные пожелания", – говорит один из собеседников. В частности, речь идет о том, чтобы направить законопроект на анализ в международные организации, например, ОБСЕ – но это априори означает, что его принятие затянется еще как минимум на несколько месяцев.

Комиссия США по международной свободе также обращалась к Украине за разъяснениями по законопроекту и указывала на наличие ряда "проблемных положений". Аргументация сторонников законопроекта сводится к тому, что он в принципе не касается религиозных вопросов (грубо говоря, никто никому не рассказывает, как молиться), а касается только защиты национальной безопасности. А для Украины в ее нынешней ситуации это очевидная задача №1.

"Конечно, лоббисты могут найти какого-нибудь конгрессмена или сенатора, и он что-то скажет против законопроекта. Но не больше", - уверяет собеседник издания из фракции "Европейская солидарность".

Запрет филиала РПЦ

Напомним, Верховная Рада в октябре 2023 года приняла в первом чтении правительственный законопроект №8371, приближающий к официальному запрету УПЦ Московского патриархата из-за того, что она управляется из страны-агрессора. Однако законопроект до сих пор не принят в целом.