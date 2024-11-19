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Без критики ядерных угроз РФ: как упомянули Украину в заявлении по итогам саммита G20

Вторник 19 ноября 2024 15:54
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Без критики ядерных угроз РФ: как упомянули Украину в заявлении по итогам саммита G20 Иллюстративное фото: саммит G20 в Бразилии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Страны G20 в заявлении по итогам саммита в Рио-де-Жанейро смягчили критику войны России против Украины. Там содержится лишь упоминание о "человеческих страданиях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание отметило, что такое упоминание свидетельствует о том, что крупнейшие экономики мира сигнализируют о послаблении поддержки Украины. В частности, в совместной декларации смягчена ранее согласованная критика войны России против Украины. Там есть только общая ссылка на "человеческие страдания", вызванные 1000-дневным вторжением Москвы.

Отмечается, что в заявлении Украины был посвящен только один абзац по сравнению с семью абзацами в заявлении по итогам прошлогоднего саммита в Нью-Дели. Также в этом году коммюнике не содержало осуждение ядерных угроз России, связанных с Украиной. Не было требования прекратить атаки на продовольственную и энергетическую инфраструктуру.

"Это не тот язык относительно Украины, который мы хотели бы видеть", - сказал один из дипломатов G20 изданию.

FT пишет, что некоторые европейские делегации настаивали на более жестких формулировках по осуждению России в связи с мощными ракетными ударами по гражданским объектам в Украине. В итоге от этого решения они отказались из-за опасений, что это может сорвать все совместное заявление.

"Формулирования недостаточно сильны... у них нет ничего о последних атаках. Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе началась бы драка и ни одного заявления не было бы", - сказал один из европейских дипломатов в Рио.

Саммит G20 в Бразилии

Напомним, на днях в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся саммит G20.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне саммита G20 напомнил о позиции "ничего об Украине без Украины" .

Он отметил, что Украина имеет позицию по достижению справедливого мира, Киев не примет ни одну инициативу, которую разработали без Украины.

Подробнее о саммите читайте в материале РБК-Украина "В тени Трампа. Чего ждать от первого саммита G20 после выборов в США ".

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