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МЗС України Про заяву віцепрем'єра Словаччини: заохочують Росію до подальшої агресії

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Київ, Середа 19 січня 2022 18:09
МЗС України Про заяву віцепрем'єра Словаччини: заохочують Росію до подальшої агресії Фото: МЗС України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова віцепрем'єра Словаччини Ріхарда Сулика про неможливість повернути захоплений Крим. У відомстві назвали цю заяву заохоченням Росії до подальшої агресії.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"У Міністерстві закордонних справ вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України", - йдеться в заяві МЗС.

Підкреслюється, що чиновник дружньої Україні країни демонструє спотворене сприйняття реальності про приналежність Криму і розуміння накладених на Росію санкцій.

"Розмови про повернення до business as usual (справ як зазвичай - ред.) з РФ, грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим і почавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність і заохочують Росію до подальшої агресії", - підкреслили у відомстві.

Зазначається, що Коментарі словацького чиновника дисонують з офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС у контексті протидії російській агресії проти України.

"Вимагаємо публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин", - додали в МЗС.

Нагадаємо, напередодні віцепрем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що Росія не поверне Україні захоплений у 2014 році Крим. Крім того, за його словами, санкції проти РФ завдають шкоди її торговим партнерам.

Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев назвав Крим нібито російською територією і заявив, що санкції проти РФ є неефективними.

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