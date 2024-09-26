Критика руководства Украины со стороны Трампа связана с выборами в США, - политолог

Критика в адрес украинского руководства со стороны Дональда Трампа и республиканцев имеет непосредственную связь с избирательной кампанией в США.

По его словам, республиканцы используют агрессивную риторику относительно российско-украинской войны как элемент своей предвыборной стратегии.

"Здесь избирательная кампания - это ключевая история. Есть определенные, конечно, вопросы, но республиканцы бы так или иначе нашли, к чему придраться. И поскольку, скорее всего, последние опросы для них продемонстрировали очень неутешительную тенденцию, они решили сделать ставку на максимально агрессивную риторику об российско-украинской войны, разгонять кейс о возможном апокалипсисе, третьей мировой войне и так далее. И визит Зеленского, и события вокруг него, в этом плане являются очень удобной мишенью, которую они по полной программе использовали", - заявил Рейтерович.

По его словам, обострение риторики Трампа является негативным в плане сохранения двухпартийной поддержки Украины.

"Это повлияет, скорее всего, негативно, но здесь есть нюанс. Конгресс уже уходит в отпуск, и он уходит в отпуск на очень долго. Поэтому тут мы как раз, чисто с практической точки зрения, многого не потеряем, но просто из-за того, что совпали каникулы и разгар этой кампании", - говорит Рейтерович.