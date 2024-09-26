Критика руководства Украины со стороны Трампа связана с выборами в США, - политолог
Критика в адрес украинского руководства со стороны Дональда Трампа и республиканцев имеет непосредственную связь с избирательной кампанией в США.
Об этом в комментарии для РБК-Украина заявил политолог Игорь Рейтерович.
По его словам, республиканцы используют агрессивную риторику относительно российско-украинской войны как элемент своей предвыборной стратегии.
"Здесь избирательная кампания - это ключевая история. Есть определенные, конечно, вопросы, но республиканцы бы так или иначе нашли, к чему придраться. И поскольку, скорее всего, последние опросы для них продемонстрировали очень неутешительную тенденцию, они решили сделать ставку на максимально агрессивную риторику об российско-украинской войны, разгонять кейс о возможном апокалипсисе, третьей мировой войне и так далее. И визит Зеленского, и события вокруг него, в этом плане являются очень удобной мишенью, которую они по полной программе использовали", - заявил Рейтерович.
По его словам, обострение риторики Трампа является негативным в плане сохранения двухпартийной поддержки Украины.
"Это повлияет, скорее всего, негативно, но здесь есть нюанс. Конгресс уже уходит в отпуск, и он уходит в отпуск на очень долго. Поэтому тут мы как раз, чисто с практической точки зрения, многого не потеряем, но просто из-за того, что совпали каникулы и разгар этой кампании", - говорит Рейтерович.
Предыстория
Бывший президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в отказе от поиска договоренности для урегулирования войны с Россией. Трамп заявил, что украинский лидер "не захотел заключать соглашение", которое, по его словам, могло бы предотвратить разрушение Украины.
Кроме того, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием уволить украинского посла в США Оксану Маркарову.
Почему именно Трамп и республиканцы начали усиленно критиковать Зеленского и какие последствия это может иметь для Украины – узнайте в материале РБК-Украина.
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