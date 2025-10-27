Критичности на Новопавловском направлении нет, но бои очень тяжелые, - Манько

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его обращение в Faceboook.

Свое выступление Валентин Манько начал со слов "Добрый вечер, слава Украине" и отметил единство украинцев, которое, по его словам, "соединил, объединил" Путин в 2014 и 2022 годах. Он поблагодарил всю Украину за поддержку, а также "хейтеров", отметив, что благодаря объединению украинцы становятся только сильнее.

Ситуация на Новопавловском направлении

Валентин Манько отметил, что вынужден объяснить ситуацию на фронте, чтобы опровергнуть "вбросы" информации.

По его словам, противник выбрал два основных направления для удара - Покровск и Новопавловское направление.

Новопавловское направление: Основные усилия врага сосредоточены между Ореховым и Зеленым Кутом, где он пытается прорваться в Новопавловку. Также враг усилил давление на Полтавку.

Новопавловка и окрестности:

Новопавловка - в безопасности, была "зачищена".

Орехово, Новоукраинка, Дачное, Грушевское, Новохацкое, Зеленый Гай, Ивановка, Андреевка, Гавриловка (под Гавриловкой зачищено), Лесное, Александроград, Новоселовка, Сичневе, Вороне, Сосновка, Степное, Калиновское, Вербовое, Вершневое, Варваровка, Приволье, Злагода, Ново Успеновка, Веселое, Зеленый Гай - названы как под контролем ВСУ или зачищены.

Котляровка: Продолжаются бои.

Новоукраинка, Дачное, Ялта (Ялта-Запорожье), Ивановка, Николаевка: Противник постоянно пытается атаковать, идут бои.

Полтавка: Есть присутствие наших войск, она "не потеряна полностью".

Малиевка, Терново, Березовое: Продолжаются бои, противник пытается пробраться из Тернового на Березовое.

Тактика врага и действия ВСУ

Противник пытается совершать атаки малыми группами (по 2-6 военнослужащих) и "врезаться" в украинские позиции.

По словам Манько, ВСУ блокировали попытки прорыва врага и выставили постоянно усиливающийся рубеж блокировки. Он отметил, что противник "пришел с мечом", но украинские войска поставили "щит", а теперь "взяли меч и потихоньку зачищают все эти территории".

"На сегодняшний день, критичности какой-то там нет, очень тяжелые идут бои", - подытожил Валентин Манько, добавив, что ВСУ активно противодействуют врагу.

В заключение он призвал донатить, верить в Господа Бога и ВСУ. "Слава Украине!" - завершил он.