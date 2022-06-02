Критична для Росії ціна нафти. Експерт сказав, коли у Путіна закінчаться гроші

Єдине, чого насправді бояться в Росії - це зниження світових цін на нафту і газ. Тому Україна повинна боротися не за те, щоб на РФ накладали все нові і нові санкції, а щоб ці обмеження приймалися в конфігурації, яка призведе до зниження цін на енергоносії.

"В ідеалі потрібно, щоб цей додатковий тиск російської нафти на ринки впливав на зниження світових цін. Якщо вони дійдуть до рівня 30-40 доларів за барель, то у Росії не буде грошей взагалі ні на що. Тим більше на війну", - зазначив експерт.

За його словами, при таких цінах РФ не врятує навіть відновлення експорту в ЄС, США або будь-які інші країни.