Критична для Росії ціна нафти. Експерт сказав, коли у Путіна закінчаться гроші

Єдине, чого насправді бояться в Росії - це зниження світових цін на нафту і газ. Тому Україна повинна боротися не за те, щоб на РФ накладали все нові і нові санкції, а щоб ці обмеження приймалися в конфігурації, яка призведе до зниження цін на енергоносії.
Про це йдеться в колонці директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка для РБК-Україна.
"В ідеалі потрібно, щоб цей додатковий тиск російської нафти на ринки впливав на зниження світових цін. Якщо вони дійдуть до рівня 30-40 доларів за барель, то у Росії не буде грошей взагалі ні на що. Тим більше на війну", - зазначив експерт.
За його словами, при таких цінах РФ не врятує навіть відновлення експорту в ЄС, США або будь-які інші країни.
Нагадаємо, країни ЄС погодили часткове нафтове ембарго в щодо РФ. Воно передбачає заборону на постачання російської нафти морським транспортом, тоді як імпорт через нафтопроводи поки буде збережений.
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