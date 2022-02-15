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Критичний день. МВС попередило українців про навалу фейків про вторгнення РФ

Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський попередив, що сьогодні критичний день для появи фейків і неправдивих повідомлень. Зокрема, через загрозу вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення міністра.

"Сьогодні буде критичний день з точки зору появи фейків і помилкових повідомлень, мета яких - нагнітання паніки і страху серед нас. Через соцмережі будуть розганятися апокаліптичні новини "на будь-який смак". Саме тому сотні поліцейських, прикордонників, нацгвардійців і рятувальників звернулися до українців, щоб показати на власному прикладі: "Ми захищаємо, а не панікуємо!",- заявив Монастирський.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Британії Ліз Трас заявила, що вторгнення РФ в Україну може стати дуже небезпечним моментом для світу.

Крім того, в Кремлі назвали інформацію про вторгнення РФ в Україну 16 лютого "безпрецедентною кампанією з нагнітання напруженості в Європі".

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниДенис МонастирськийВторгнення Росії до України