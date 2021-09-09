У Суецькому каналі сів на мілину танкер: судноплавство призупинено

У Суецькому каналі на мілину сів танкер під панамським прапором. Рух по водній артерії з півночі на південь призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство The National .

За даними агентства, під час проходження конвою суден з Порт-Саїда в напрямку Суеца на 54-му км шляху на мілину сів танкер, що прямував під прапором Панами. В результаті рух по водній магістралі з півночі на південь призупинено.

Керівництво каналу оперативно організувало роботи по його зняттю танкера з мілини. В цей час ведуться роботи з відновлення судноплавства по Суецькому каналу. Проходу чекають чотири судна.

За інформацією місцевих ЗМІ, застряглий танкер має 225 метрів в довжину і 32 метри в ширину. Судно прямує в Порт-Судан.