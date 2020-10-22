Кріштіану Роналду знову здав позитивний тест на коронавірус

Фото: Кріштіану Роналду (juventus.com)

Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду здав ще один позитивний тест на коронавірус. Вперше стало відомо про зараження 13 жовтня.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Португалець продовжує перебувати в самоізоляції після того, як стало відомо про позитивний тест у португальця 13 жовтня. Він вже пропустив матчі проти "Кротоне" в чемпіонаті Італії і "Динамо" в Лізі чемпіонів.

У п'ятницю Кріштіану здасть ще один тест, передбачений для проходження після 10 днів самоізоляції. Якщо його результат буде негативний, він зможе повернутися до тренувань.

Залишається під питанням участь Роналду в матчах проти "Верони" в Серії А, а також з "Барселоною" у Лізі чемпіонів. Якщо він здасть негативний тест в п'ятницю, то зможе розраховувати на гру в цих поєдинках.

Нагадаємо, що у вівторок "Ювентус" у Києві з рахунком 2:0 обіграв "Динамо" у першому турі ЛЧ.

Також стало відомо, що гра "Шахтар" - "Інтер" пройде у Києві з глядачами в рамках Ліги чемпіонів. Вчора "Шахтар" переміг на виїзді мадридський "Реал" з рахунком 3:2.