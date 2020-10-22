Футбольний матч "Шахтар" - "Інтер" пройде у Києві з глядачами

Фото: вболівальники "Шахтаря" (facebook com fcshakhtar)

Міністерство охорони здоров'я дозволило провести поєдинок другого туру футбольної Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Інтером" (Італія) з глядачами. Матч відбудеться 27 жовтня на НСК "Олімпійський" в Києві.

Про це повідомляє прес-служба "Шахтаря".

При цьому наповненість стадіону не повинна перевищувати 15% від загальної місткості (10 507 місць - ред.). Також повинні дотримуватися протиепідемічні заходи.

"За результатами проведеного аналізу... МОЗ України вважає можливим залучення глядачів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Інтер", - повідомили в клубі.

Інформація про квитки повинна з'явитися на сайті "гірників" найближчим часом.

Нагадаємо, у першому турі ЛЧ "Шахтар" на виїзді здобув перемогу над мадридським "Реалом" - 3:2. За підсумками першого туру "гірники" займають перше місце в своїй групі. Також в групі з донеччанами "Боруссія" Менхенгладбах (Німеччина).

Також РБК-Україна писало, що київське "Динамо" програло свій перший поєдинок групового етапу ЛЧ проти "Ювентуса" - 0:2. Поєдинок проходив в Києві при глядачах. При цьому тоді дозволили заповнити 30% від загальної місткості стадіону.