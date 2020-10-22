Криштиану Роналду вновь сдал положительный тест на коронавирус

Фото: Криштиану Роналду (juventus.com)

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал еще один положительный тест на коронавирус. Впервые стало известно о заражении 13 октября.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Португалец продолжает находиться в самоизоляции после того, как стало известно о положительном тесте у португальца 13 октября. Он уже пропустил матчи против "Кротоне" в чемпионате Италии и "Динамо" в Лиге чемпионов.

В пятницу Криштиану сдаст еще один тест, предусмотренный для прохождения после 10 дней самоизоляции. Если его результат будет отрицательный, он сможет вернуться к тренировкам.

Остается под вопросом участие Роналду в матчах против "Вероны" в Серии А, а также с "Барселоной" в Лиге чемпионов. Если он сдаст отрицательный тест в пятницу, то сможет рассчитывать на игру в этих поединках.

Напомним, что во вторник "Ювентус" в Киеве со счетом 2:0 обыграл "Динамо" в первом туре ЛЧ.

Также стало известно, что игра "Шахтер" - "Интер" пройдет в Киеве со зрителями в рамках Лиги чемпионов. Вчера "Шахтер" победил на выезде мадридский "Реал" со счетом 3:2.