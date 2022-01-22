Криптовалюта в Google Pay і рекордна угода Microsoft. Головне зі світу технологій

Windows 11 отримає альтернативний спосіб набору тексту

У новій тестовій збірці Windows 11 з'явилася цікава функція. З її допомогою можна набирати текст голосом з високою точністю, причому система буде розпізнавати не тільки слова, а й окремі елементи віртуальної клавіатури.

Нова функція заснована на технології перетворення мови на текст, але при цьому вміє швидко вводити окремі символи. Для цього треба назвати потрібну клавішу, щоб отримати конкретну букву, розділовий знак або смайлик.

Коли нововведення добереться до стабільних версій ОС, поки не відомо.

Google Pay підтримуватиме криптовалютні картки

Компанія Google працює над розширенням можливостей своєї платіжної системи. Очікується, що найближчим часом Google Pay підтримуватиме криптовалютні картки.

Відзначимо, на сьогодні криптовалюту можна тримати на віртуальних картках, але через невелику кількість приймаючих цифрові токени продавців поки проблематично ними розплачуватися.

Крім того, Google планує створити "комплексний цифровий гаманець", який буде підтримувати цифрові квитки на заходи, авіаквитки та паспорти вакцинацій.

Microsoft купує Activision Blizzard майже за 69 млрд доларів

Американський техногігант Microsoft оголосив про покупку одного з найбільших виробників відеоігор Activision Blizzard. Сума угоди складе 68,7 млрд - це рекорд в ігровій індустрії.

Відзначимо, лінійка ігор Activision Blizzard включає популярні франшизи Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Diablo, Overwatch і Hearthstone. У Microsoft сподіваються, що угода прискорить зростання його ігрового бізнесу на мобільних пристроях, ПК, консолях, а також надасть основу для ігор в метавсесвіті.

Очікується, що угода буде закрита в 2023 фінансовому році Microsoft (закінчується в червні 2023 року).

Перший туристичний політ Crew Dragon перенесли

Перший політ корабля Crew Dragon (SpaceX) з туристами перенесли на місяць. Очікується, що старт до міжнародної космічної станції буде здійснено 31 березня, а не 28 лютого.

Туристичний політ організовано американською компанією Axiom Space. Раніше стало відомо, що до екіпажу корабля увійшли колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець Ларрі Коннор, який буде виконувати роботу пілота, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.

Вартість восьмиденного відвідування МКС оцінюється в 55 млн доларів. Польоти з космічними туристами за програмою Axiom в майбутньому планується здійснювати два-три рази на рік.

Супутниковий інтернет від Китаю

Китай почав будівництво супутникової 5G-мережі, яка може стати конкурентом для Starlink Ілона Маска. Розгортанням глобальної супутникової мережі займеться компанія GalaxySpace.

Передбачається, що швидкість інтернету буде в п'ять разів вище, ніж та, яку сьогодні забезпечує Starlink. Розробники розраховують на те, що висока швидкість дозволить обмежитися меншою кількістю супутників в космосі.

За планами мережа GalaxySpace налічуватиме майже 1000 супутників. Це в десятки разів менше ніж у Starlink.

Китайський автовиробник купує Meizu

Китайський автовиробник Geely, який володіє брендом Volvo, має намір налагодити випуск власних смартфонів. При цьому вирішено не вести розробку з нуля, а викупити відому компанію Meizu.

Відзначимо, в недалекому минулому Meizu була одним з провідних виробників смартфонів, але на сьогодні вона знаходиться в поганому фінансовому стані і продає менше 1 млн смартфонів на рік.

Як пишуть китайські ЗМІ, автовиробник вже найняв колишніх топ-менеджерів з OPPO, Xiaomi і ZTE, а також інвестував в розробку смартфонів 1,5 млрд доларів. Вихід першого фірмового смартфона Geely очікується в 2023 році.