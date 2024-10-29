Криптомифы: WhiteBIT о самых распространенных предубеждениях

Согласно исследованию Gradus Research, проведенному по заказу криптовалютной биржи украинского происхождения WhiteBIT, 64% респондентов считают, что недостаточно разбираются в криптовалюте, чтобы ею пользоваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Криптовалюты, несмотря на их все более высокую популярность, до сих пор окружены многочисленными мифами, часто мешающими понять их истинную сущность. Но действительно ли крипта так страшна, как ее рисуют?

Миф №1: Криптовалюта – это опасно

Миф об опасности криптовалют – один из самых популярных, подтверждающих 29% опрошенных. Опасения связаны с возможностью хакерских атак, мошенничеством или риском потерять свои активы из-за нестабильности рынка. Но действительность существенно различается от этих представлений.

Децентрализация является одним из ключевых принципов, на которых базируется криптовалюта. Это означает, что нет единого контроля или точки хранения данных, как в случае с традиционными банками. Это позволяет создать более безопасную и прозрачную систему, поскольку в ней нет центральной точки контроля.

Криптография обеспечивает высокий уровень защиты транзакций. Каждая операция подписывается частным ключом, и подделать эту подпись на 99,9% невозможно. Кроме того, транзакции записываются в блокчейн — открытую базу данных или публичный реестр, который делает каждый платеж доступным для проверки. Таким образом, риски мошенничества существенно уменьшаются.

Не менее важен фактор неизменяемости записей. Как только транзакция подтверждается и прилагается к блокчейну, ее нельзя изменить или удалить. Да, ни одна транзакция не может быть подделана или отменена "задним числом".

Контроль пользователя также является важным аспектом безопасности. Владелец криптовалюты имеет полный контроль над своими активами через частные ключи – сложные пароли доступа к цифровым активам. Доступ через частные ключи исключает вмешательство третьих сторон, включая банки или финансовые посредники.

Миф №2: Криптовалюта – это слишком сложно

21% опрошенных считают, что криптовалюта доступна только тем, кто имеет техническое образование или работает в финансовой сфере. Часто люди думают, что нужно иметь докторскую степень по математике или опыт работы на Уолл-стрит, чтобы понять, как пользоваться цифровыми активами. Однако это далеко от истины.

Развитие инфраструктуры криптовалютных платформ значительно облегчило их использование даже для тех, кто не имеет технического опыта. Сегодня многие биржи предлагают удобные мобильные приложения, позволяющие отслеживать рынок, осуществлять транзакции и управлять активами прямо с телефона.

Интеграция с банковскими картами и популярными платежными системами упрощает процесс купли и продажи криптовалют, делает его быстрым и доступным. Кроме того, круглосуточная поддержка пользователей помогает решать вопросы в реальном времени.

Современные криптоплатформы адаптированы для пользователей, которые, в частности, делают только первые шаги в мире цифровых активов. Интуитивно понятные интерфейсы на таких криптобиржах, как WhiteBIT, позволяют легко покупать, продавать и хранить криптовалюты. Они предлагают учебные материалы, помогающие новичкам быстро освоиться.

Учебные ресурсы являются важным плюсом для старта в этой сфере. Сегодня существует множество бесплатных курсов, видеоуроков и статей, которые объясняют, что такое криптовалюта, как использовать и на что обращать внимание при инвестировании.

Для тех, кто не хочет погружаться в технические детали, есть автоматизированные сервисы для инвестирования и торговли. Автоматические торговые боты и сервисы копитрейдинга позволяют пользователям повторять стратегии успешных трейдеров, упрощая процесс и снижая барьеры для входа.

К тому же доступность и распространенность криптовалют постоянно растет. Сегодня можно использовать криптовалюту для ежедневных покупок, оплачивать услуги или инвестировать без необходимости глубоких технических знаний.

Миф №3: Криптовалюта – это нелегально

Существует мнение, что криптовалюта незаконна или что ее использование связано с рисками из-за нехватки регулирования. Это предупреждение имеет исторические корни, ведь сначала регуляторы с осторожностью относились к новым цифровым активам. Однако по состоянию на сегодняшний день ситуация значительно изменилась.

Первой страной, признавшей на государственном уровне криптовалюту, стал Сальвадор. В 2021 году он предоставил биткоину статус законного платежного средства на уровне с долларом США, открыв новую эру для цифровых активов.

Европейский Союз принял регламент MiCA в 2023 году, вводящий правила для криптовалютных рынков во всех 28 странах ЕС. Впрочем, в полное регулирование еще не заработало — согласно официальному плану, оно будет вводиться поэтапно до конца 2024 года.

В таких странах, как США (законодательство отличается в зависимости от штата), Австралия, Канада и Сингапур, криптовалюты давно законны и регулируются государством. Украина также делает шаги по регулированию криптовалют, что подтверждается законопроектами, зарегистрированными в Верховной Раде еще в ноябре 2023 года.

Что в результате?

Многие из тех, кто сегодня опасается криптовалют, со временем могут изменить свое мнение. Как показывает история, каждая новая технология в начале вызывала сопротивление и недоверие — когда-то известные астрономы казнились, впоследствии автомобили и электричество воспринимались как угроза, а совсем недавно разрушали башни 5G связи. Однако со временем страхи уступают место знанию и пониманию.

Криптовалюты становятся более доступными и безопасными, а знания о них позволяют пользоваться новыми возможностями. Хотите познакомиться с криптовалютами поближе? Больше о криптомифах и криптофактах, а также доступных бесплатных учебных ресурсах можно найти по ссылке.