Криптоміфи: WhiteBIT про найпоширеніші упередження

Згідно з дослідженням Gradus Research, проведеним на замовлення криптовалютної біржі українського походження WhiteBIT, 64% респондентів вважають, що недостатньо розуміються на криптовалюті, аби нею користуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Криптовалюти, попри їх чимраз вищу популярність, досі оточені численними міфами, які часто заважають зрозуміти їхню справжню сутність. Та чи справді крипта така страшна, як її малюють?

Міф №1: Криптовалюта — це небезпечно

Міф про небезпеку криптовалют — один з найпопулярніших, що підтверджують 29% опитаних. Побоювання пов'язані з можливістю хакерських атак, шахрайством або ризиком втратити свої активи через нестабільність ринку. Однак реальність значно відрізняється від цих уявлень.

Децентралізація є одним із ключових принципів, на яких базується криптовалюта. Це означає, що немає єдиного органу контролю або точки зберігання даних, як у випадку з традиційними банками. Це дозволяє створити безпечнішу й прозорішу систему, оскільки в ній немає центральної точки контролю.

Криптографія забезпечує високий рівень захисту транзакцій. Кожна операція підписується приватним ключем, і підробити цей підпис на 99,9% неможливо. Крім того, транзакції записуються в блокчейн — відкриту базу даних або ж публічний реєстр, який робить кожен платіж доступним для перевірки. Таким чином ризики шахрайства суттєво зменшуються.

Не менш важливим є фактор незмінності записів. Як тільки транзакція підтверджується і додається до блокчейну, її не можна змінити чи видалити. Так, жодна транзакція не може бути підроблена або скасована "заднім числом".

Контроль користувача також є важливим аспектом безпеки. Власник криптовалюти має повний контроль над своїми активами через приватні ключі — складні паролі доступу до цифрових активів. Доступ через приватні ключі виключає втручання третіх сторін, зокрема банків чи фінансових посередників.

Міф №2: Криптовалюта — це занадто складно

21% опитаних вважають, що криптовалюта доступна лише для тих, хто має технічну освіту або працює у фінансовій сфері. Часто люди думають, що потрібно мати докторський ступінь з математики чи досвід роботи на Волл-стріт, аби зрозуміти, як користуватися цифровими активами. Проте це далеко від правди.

Розвиток інфраструктури криптовалютних платформ значно полегшив їх використання навіть для тих, хто не має технічного досвіду. Сьогодні багато бірж пропонують зручні мобільні додатки, що дозволяють відстежувати ринок, здійснювати транзакції та керувати активами прямо з телефону.

Інтеграція з банківськими картами та популярними платіжними системами спрощує процес купівлі та продажу криптовалют, робить його швидким і доступним. Крім того, цілодобова підтримка користувачів допомагає розв'язувати питання в реальному часі.

Сучасні криптоплатформи адаптовані для користувачів, які зокрема роблять тільки перші кроки у світі цифрових активів. Інтуїтивно зрозумілі інтерфейси на таких криптобіржах, як WhiteBIT, дозволяють легко купувати, продавати та зберігати криптовалюти. Вони пропонують навчальні матеріали, які допомагають новачкам швидко освоїтися.

Навчальні ресурси є суттєвим плюсом для старту у цій сфері. Сьогодні існує безліч безплатних курсів, відеоуроків та статей, які пояснюють, що таке криптовалюта, як її використовувати та на що звертати увагу при інвестуванні.

Для тих, хто не бажає занурюватися у технічні деталі, існують автоматизовані сервіси для інвестування та торгівлі. Автоматичні торгівельні боти та сервіси копі-трейдингу дозволяють користувачам повторювати стратегії успішних трейдерів, спрощуючи процес та знижуючи бар'єри для входу.

До того ж доступність та поширеність криптовалют постійно зростає. Сьогодні можна використовувати криптовалюту для щоденних покупок, оплачувати послуги або інвестувати без необхідності глибоких технічних знань.

Міф №3: Криптовалюта — це нелегально

Існує думка, що криптовалюта незаконна або що її використання пов'язане з ризиками через нестачу регулювання. Це упередження має історичні корені, адже спочатку регулятори з обережністю ставилися до нових цифрових активів. Однак станом на сьогодні ситуація значно змінилася.

Першою країною, яка на державному рівні визнала криптовалюту, став Сальвадор. У 2021 році він надав біткоїну статус законного платіжного засобу на рівні з доларом США, відкривши нову еру для цифрових активів.

Європейський Союз ухвалив регламент MiCA у 2023 році, який вводить правила для криптовалютних ринків у всіх 28 країнах ЄС. Втім, на повну регулювання ще не запрацювало — згідно з офіційним планом, воно запроваджуватиметься поетапно до кінця 2024 року.

У таких країнах, як США (законодавство відрізняється залежно від штату), Австралія, Канада та Сінгапур, криптовалюти давно є законними та регулюються державою. Україна також робить кроки в напрямку регулювання криптовалют, що підтверджується законопроєктами, зареєстрованими у Верховній Раді ще у листопаді 2023 року.

Що в результаті?

Багато з тих, хто сьогодні побоюється криптовалют, з часом можуть змінити свою думку. Як показує історія, кожна нова технологія на початку викликала опір і недовіру — колись відомих астрономів страчували, згодом автомобілі та електрику сприймали як загрозу, а зовсім нещодавно руйнували вежі 5G звʼязку. Проте з часом страхи поступаються місцем знанням і розумінню.

Криптовалюти стають доступнішими та безпечнішими, а знання про них дозволяють користуватися новими можливостями. Хочете познайомитись з криптовалютами ближче? Більше про криптоміфи та криптофакти, а також доступні безплатні навчальні ресурси можна знайти за посиланням.