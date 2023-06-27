Криптобиржа WhiteBIT выходит на рынок Польши

Одна из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT заявила о выходе на рынок Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечают в компании, польский рынок вызвал интерес криптобиржи из-за чрезвычайно развитой экосистемы цифровых активов и благоприятных регуляторных условий.

Согласно результатам последних опросов, 77% поляков утверждают, что знают, что такое криптовалюта. Около 10% поляков заявляют, что у них есть виртуальные деньги, а каждый третий верит, что будет ими расплачиваться в будущем. В связи с этим Польша отличается от других стран Европы.

"Пользователи могут осуществлять мгновенные транзакции в любую точку мира, переводить средства своим близким или пассивно зарабатывать до 24,85% в год благодаря инструменту "Криптодепозит". Также на криптобирже нет ограничений по объему снятия средств", - добавляют в компании.

На бирже уже доступен польский злотый (PLN) и еще 9 государственных валют, более 350 торговых пар и 270 активов.

"Глобальная цель и миссия нашей компании - достичь массового внедрения технологий блокчейн и увеличить криптовалютное сообщество в мире. Будущее человечества по цифровым технологиям, в частности блокчейна. Это то, во что мы верим и чего придерживаемся. Выход на рынок Польши - логический шаг развития не только WhiteBIT, но и криптовалютного сообщества в целом, здесь большой общественный запрос на внедрение и использование блокчейн-технологий, есть заинтересованность и поддержка со стороны государства и банковского сектора, и главное - есть благоприятные условия для их развития. Мы выходим на польский рынок для пользователей мы хотим задать новый уровень в криптоиндустрии в Польше, следуя нашему DNA - You set the level", - заявил основатель и СЕО компании Владимир Носов.

Напомним, WhiteBIT имеет более 4 млн зарегистрированных клиентов по всему миру. Независимый аудит, проведенный компанией Hacken, присвоил WhiteBIT рейтинг AAA, что сделало ее второй безопасной биржей в мире.

Также компания является официальным партнером футбольного клуба Барселона и сборной Украины по футболу.

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