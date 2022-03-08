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Криптобіржа Binance не підтримуватиме російські картки Visa й Mastercard

Автор: Сергій Пишкін

Криптобіржа Binance стане недоступною для транзакцій, що були ініційовані картками Mastercard і Visa, випущеними в Росії. Обмеження діятиме з завтрашнього дня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Binance.

"Починаючи з середи, 09 березня всі транзакції, ініційовані з картами Mastercard і Visa, випущеними в Росії, будуть недоступні на Binance. Крім того, всі транзакції, ініційовані з картками Mastercard та Visa фінансовими установами за межами Росії, також будуть недоступні у Російській Федерації на Binance", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про українські компанії, які оголосили бойкот країні-агресору.

Війна Росії проти України триває тринадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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