Из Крынок в Херсонской области не возвращается 60-70% штурмовых групп врага, - Гуменюк

"Если в Запорожском направлении обустроена вся ситуация - от ландшафта до скопления войск для того, чтобы регулярно проводить штурмы. То на Херсонском направлении, где в районе Крынок враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших (военных, - ред.) из плацдарма, здесь сложная ситуация у них (россиян, – ред.) с формированием штурмовых подразделений", - пояснила она.

Как отметила Гуменюк, оккупанты вынуждены подтягивать ресурсы из глубоких тылов, с третьей линии обороны. По ее словам, из Крынок не возвращается около 60-70% штурмовых групп врага.

"Такие серьезные потери для врага - это каждый раз, кроме реального уничтожения личного состава, это и еще серьезная деморализация в морально-психологическом плане", - добавила спикер.