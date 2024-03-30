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Из Крынок в Херсонской области не возвращается 60-70% штурмовых групп врага, - Гуменюк

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из Крынок на левобережье Херсонской области не возвращается 60-70% штурмовых групп противника. Россияне вынуждены подтягивать ресурсы из тыла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире FREEДОМ.

"Если в Запорожском направлении обустроена вся ситуация - от ландшафта до скопления войск для того, чтобы регулярно проводить штурмы. То на Херсонском направлении, где в районе Крынок враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших (военных, - ред.) из плацдарма, здесь сложная ситуация у них (россиян, – ред.) с формированием штурмовых подразделений", - пояснила она.

Как отметила Гуменюк, оккупанты вынуждены подтягивать ресурсы из глубоких тылов, с третьей линии обороны. По ее словам, из Крынок не возвращается около 60-70% штурмовых групп врага.

"Такие серьезные потери для врага - это каждый раз, кроме реального уничтожения личного состава, это и еще серьезная деморализация в морально-психологическом плане", - добавила спикер.

 

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

6 февраля сервис DeepState обнародовал видео, где можно увидеть, что украинские защитники установили флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Также в конце февраля Силы обороны нанесли удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.

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