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В Крыму утром прогремели взрывы

Фото иллюстративное: в Крыму 6 мая раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Крыму утром 6 мая прогремели несколько взрывов. После этого местные жители заметили дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы слышали жители Красногвардейского района оккупированного полуострова. После этого местные начали публиковать кадры, на которых заметен дым.

"В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейск. В Красногвардейское был очень сильный хлопок", - пишут местные.

Позже оккупационные "власти" Крыма заявили, что якобы на севере Крыма сработала ПВО.

Напомним, вечером 3 мая в Крыму сообщали о взрывах. Оккупанты заявили о "работе ПВО".

Как сообщалось, 29 апреля во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе.

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КримВзрыв