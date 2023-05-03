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В оккупированном Крыму сообщают о работе ПВО

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Крым, Среда 03 мая 2023 18:56
В оккупированном Крыму сообщают о работе ПВО Фото: Работа ПВО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 3 мая, заявили о работе ПВО. Она якобы сработала в юго-восточной части полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Над Феодосией сработало ПВО 2 раза", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что были видны обломки беспилотника.

"Сообщается об уничтожении беспилотника. Предварительно он летел в сторону морского нефтяного терминала", - пишут Telegram-каналы.

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на юго-востоке Крыма "успешно" отработали силы ПВО.

Напомним, что 1 мая во временно оккупированном Крыму сработали системы противовоздушной обороны.

Добавим, что 29 апреля в Крыму после взрыва произошел сильный пожар на нефтебазе, обеспечивавший топливом Черноморский флот РФ.

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