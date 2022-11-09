В Крыму вновь сообщают о взрывах

Во временно оккупированном Крыму в среду, 9 ноября, жители вновь слышат громкие взрывы, которые раздаются уже несколько минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
При этом так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что взрывы слышны, поскольку "Черноморский флот проводит учения".
Кроме того, по его словам, в регионе проходят учения российских мобилизованных.
Напомним, 29 октября оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота. По пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.
Также в Крыму также заявили об "атаке" БПЛА на Балаклавскую ТЭС. Якобы вспыхнул один из находившихся в нерабочем состоянии трансформаторов.
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