В Крыму вновь сообщают о взрывах

Во временно оккупированном Крыму в среду, 9 ноября, жители вновь слышат громкие взрывы, которые раздаются уже несколько минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Кроме того, по его словам, в регионе проходят учения российских мобилизованных.

При этом так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что взрывы слышны, поскольку "Черноморский флот проводит учения".

Напомним, 29 октября оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота. По пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

Также в Крыму также заявили об "атаке" БПЛА на Балаклавскую ТЭС. Якобы вспыхнул один из находившихся в нерабочем состоянии трансформаторов.

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