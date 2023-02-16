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В Севастополе работает ПВО: оккупанты заявляют об "атаке беспилотников"

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Севастополь, Четверг 16 февраля 2023 08:31
В Севастополе работает ПВО: оккупанты заявляют об "атаке беспилотников" Фото: в Севастополе утром 16 февраля сработала система ПВО (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные "власти" временно оккупированного Севастополя заявляют об "атаке беспилотников" и работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.

"Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", - написал он.

Также на фоне информации об "атаке дронов" оккупанты остановили движение пассажирских катеров и парома. В связи с этим на остановках города образовались огромные очереди.

Напомним, 16 января в Севастополе утром 16 января также сработала система ПВО якобы из-за "атаки беспилотника".

Также мы писали, что во оккупированном Севастополе вечером 15 января прогремела серия взрывов.

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