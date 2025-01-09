Мазут с российских танкеров может дойти до побережья Одессы и Николаева, - ВМС
Мазут, который оказался в Черном море из-за аварии российских танкеров, может дойти до подконтрольных Украине территорий. Речь идет о побережье Одессы и Николаева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"Течение устроено таким образом, что, вероятнее всего, может это (мазут с российских танкеров, - ред.) добраться до нашего одесского и николаевского побережья. Есть такая вероятность, конечно", - сказал спикер.
Он подчеркнул, что Украина не влияет на гражданские суда в военном плане, поэтому россияне продолжают использовать Керченский пролив для своих нужд.
"Мы не влияем на гражданское судоходство, в смысле именно огневого поражения, потому что Украина - цивилизованная страна. Соответственно так они продолжают перегрузку, выбор у них небольшой. Они прекрасно понимают, что, не имея экспорта нефти и не получая поступлений, им еще сложнее будет вести эту войну", - добавил Плетенчук.
Авария танкеров РФ
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе пошли на дно два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм.
Позже стало известно о еще одной аварии еще одного танкера возле порта "Кавказ" и утечке по меньшей мере 3000 тонн мазута в море. Нефтяные пятна достигли пляжей Краснодарского края и Крыма.
У побережья продолжают обнаруживать остатки мазута с российских танкеров. Экологическая катастрофа привела к гибели дельфинов в Керченском проливе.
Больше об аварии российских танкеров возле Крыма - узнайте в материале РБК-Украина.
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