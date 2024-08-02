Ночные взрывы в Крыму: СМИ рассказали о пожарах на позициях ПВО оккупантов в Балаклаве

В районе оккупированной Балаклавы в Крыму произошли пожары на позициях российской воинской части противовоздушной обороны. Это случилось после серии взрывов на полуострове из-за воздушной атаки этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крымский ветер ".

Речь идет о пожарах на позиции ракетной части российских захватчиков в Балаклаве.

Это указывают данные мониторинговой группы "Крымского ветра" и спутниковые снимки.

Также указывается, что время 1.57-2.20 "совпадает со временем атаки на Севастополь".

При этом "Крымский ветер" обращает внимание, что возгорание может быть "как после пусков ракет, так и после попаданий".

Взрывы в Крыму ночью 2 августа

Ранее сообщалось, что этой ночью на захваченном российскими оккупантами украинском Крыму раздались взрывы. В сети сообщалось, что громко было в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

Представители оккупационной "администрации" заявляли об атаке беспилотников и ракетном ударе по Севастополю. Так, местный гауляйтер Михаил Развожаев утверждал, что якобы "массированная атака" была отбита.

Также он рассказал о падении обломков воздушных целей в районах ряда улиц в Севастополе, и что фугасная часть ракеты ATACMS, сбитой ПВО, пробила крышу девятиэтажки и застряла на техническом этаже.