В Крыму обнаружили еще двух "судей", которые незаконно депортировали проукраинских жителей

Правоохранители в ходе досудебного расследования задокументировали незаконную деятельность двух судей, которые после аннексии Крыма перешли на сторону врага. Речь идет о "судьях", которых оккупационные власти назначали на должности "заместителя главы Алуштинского городского суда Республики Крым" и "судьи Евпаторийского городского суда Республики Крым".

Полиция установила, что действуя умышленно, вопреки требованиям Конвенции о защите гражданского населения во время войны, так называемые "судьи" принимали решение о незаконной депортации крымчан, что в дальнейшем было реализовано. Таким образом, злоумышленники выдворяли с полуострова жителей, которые высказывали проукраинскую позицию.

К тому же, РБК-Украина сообщало, что ранее сотрудники СБУ разоблачили так называемого "судью Евпаторийского городского суда", который принимал незаконные решения по принудительному выдворению крымчан в отдаленные регионы России, включая Сибирь.

В настоящее время трем судьям сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Напомним, правоохранители в Харьковской области задержали бывшую полицейскую, которая во время оккупации вступила в ряды созданной россиянами "народной милиции".

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