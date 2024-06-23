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В Крыму взрывы: оккупанты заявили об "атаке" и перекрыли Керченский мост

Фото: в Крыму раздались взрывы 23 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощные взрывы прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма в воскресенье, 23 июня. Российские оккупанты заявляют о якобы атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Крымский ветер".

Взрывы слышали в районе Севастополя. Местные Telegram-каналы пишут о громких звуках в районе Севастопольской и Казачьей бухт. Позже там заметили дым.

 

Также сообщается о взрывах в Балаклаве и Инкермане. Есть информация о работе российской ПВО в районе Евпатории и Сак.

В сети также отмечают, что в Севастополе слышали звуки стрельбы.

 

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил об "атаке" и якобы работе ПВО. Движение по Крымскому мосту перекрыли.

Пропагандистские паблики пишут, что Крым якобы атакуют ракетами ATACMS, а в Севастополе вспыхнул пожар из-за якобы падения обломков ракет.

 

Обновлено в 13:05

Развожаев заявил, что над Черным морем "уничтожили пять воздушных целей", но обломки упали в прибрежную зону. В результате якобы ранены несколько человек и возникли два пожара.

Атаки на Крым

Стоит отметить, что украинские защитники уже провели десятки операций в Крыму и Черном море. Так, 10 июня Силы обороны ударили по зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя и двум зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Также 12 июня защитники поразили дивизионы систем ПВО С-300 и С-400 возле Бельбека и Севастополя. Кроме того, ВСУ атаковали Керченскую переправу, в результате чего была нарушена логистика врага.

Как сообщил руководитель ГУР Кирилл Буданов, для усиления ПВО в Крыму россияне начали перекидывать элементы нового зенитно-ракетного комплекса С-500.

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СевастопольКрымВзрывы