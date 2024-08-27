В Крыму россияне ужесточили проверки населения из-за успешных атак ВСУ, - ЦНС

В частности, оккупанты увеличили количество патрулей возле портов и военных объектов. Так, представители росгвардии избирательно проверяют местное население, а именно - телефоны и содержание информации на них.

В ЦНС призвали украинцев быть бдительными и учитывать это при планировании прогулок. Кроме того, информационный портал напомнил, что у них на сайте есть раздел полезных советов, где можно ознакомиться с инструкциями по очистке телефона.

В то же время, Центр национального сопротивления призвал людей передавать информацию о размещении сил врага, его складов и логистики, чтобы ускорить деоккупацию полуострова.