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В Крыму заметно вырос поток военных бензовозов после атаки на нефтебазу в Феодосии

Иллюстративное фото: в Крыму заметно вырос поток военных бензовозов после атаки на нефтебазу в Феодосии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Крыму было замечено увеличение потока военных бензовозов в и из нефтебазы Черноморского флота России в Инкермане. Также топливо снабжают железной дорогой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Наши глаза" все видят: отмечено увеличение потока военных бензовозов в/из нефтебазы Черноморского флота РФ в Инкермане", - говорится в сообщении.

Вероятно, после атаки на нефтебазу в Феодосии Россия изменила место поставки горючего в воинские части оккупантов на полуострове.

Известно, что бензовозов в Инкермане и на дорогах к нему в 3-4 раза больше, чем было до взрывов в Феодосии. Кроме этого зафиксировано снабжение топлива по железной дороге в вагонах компании "Ural Logistics".

Фото: российские бензовозы в Крыму (t.me/Crimeanwind)

Удар по нефтебазе в Феодосии

В начале октября украинские военные атаковали нефтяной терминал в оккупированной Феодосии (Крым). Как сообщили в Генштабе ВСУ, эта нефтебаза была самым большим терминалом в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов для армии РФ.

Следует заметить, что пожар на нефтебазе длился почти неделю, а оккупационные власти Крыма даже объявляли эвакуацию.

В течение нескольких дней на территории нефтебазы взрывались резервуары.

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