В Крыму оккупанты начали скрывать масштаб отключений света

Компания "Крымэнерго", поставляющая электроэнергию почти всему полуострову, перестала раскрывать детали о масштабе отключений света в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Агентство".
В течение первой недели после блекаута 6 июля пресс-служба "Крымэнерго" перечисляла в своих публикациях конкретные города и районы без света. Однако из среды стиль сообщений изменился - компания сообщила лишь, что из-за атак беспилотников "часть населенных пунктов Северо-Западного и Восточного энергорайонов полностью обесточена", не уточняя, какие именно.
В четверг компания вновь ограничилась общими словами о "наиболее пострадавшей части населенных пунктов" трех энергорайонов.
Утром в пятницу "Крымэнерго" сообщило, что из-за атак ВСУ "были обесточены некоторые населенные пункты полуострова", добавив, что информировать население о времени подачи электроэнергии пока невозможно.
"В публичном поле информацию ограничиваем, к сожалению, не все решения можем озвучивать", - отметил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов в четверг, отчитываясь о поездке в Черноморский и Раздольненский районы.
Судя по комментариям крымчан под его сообщениями в соцсетях, в пятницу свет отключали в Симферополе, Джанкое, поселке Красногвардейское и Черноморском районе.
С утра пятницы в Севастополе ввели более жесткий график отключений - "2 часа со светом, 6 часов без света" вместо предыдущего "3 часа со светом, 3 часа без света".
Губернатор города Михаил Развожаев днем сообщил, что "ситуация с электричеством в городе усложнилась", и власти больше не могут придерживаться точных графиков отключений. По его словам, свет прежде всего подают в больницы, насосные станции и другие жизненно важные объекты.
В минувший понедельник в Крыму произошел полномасштабный блекаут из-за ударов ВСУ по объектам электроэнергетики. С тех пор на полуострове продолжаются массовые отключения света.
По анализу издания, по состоянию на среду проблемы с электроэнергией фиксировались, по меньшей мере, восемь дней подряд в Джанкое, Красноперекопске и Армянске, и семь дней - в Севастополе.
Параллельно на полуострове разворачивается кризис с водоснабжением – семь дней отключений зафиксировали в Алуште, шесть – в Симферополе, пять – в Евпатории.
Напомним, командующий СБС уже неоднократно отчитывался об ударах по энергоинфраструктуре России. В ночь на 13 июля Мадяр заявлял о поражении 15 российских судов и 9 энергоузлов - тогда же он анонсировал новые результаты операций "Молочка" и "Крымский рубильник off".
Также 17 июля стало известно, что Силы обороны поразили сторожевой корабль "Светляк" в Керчи и НПЗ "Славнефть-Янос" в Ярославле, а также танкеры "теневого флота" РФ в Черном и Азовском морях.