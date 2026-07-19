В Крыму оккупанты начали скрывать масштаб отключений света

Как изменился стиль официальных сообщений

В течение первой недели после блекаута 6 июля пресс-служба "Крымэнерго" перечисляла в своих публикациях конкретные города и районы без света. Однако из среды стиль сообщений изменился - компания сообщила лишь, что из-за атак беспилотников "часть населенных пунктов Северо-Западного и Восточного энергорайонов полностью обесточена", не уточняя, какие именно.

В четверг компания вновь ограничилась общими словами о "наиболее пострадавшей части населенных пунктов" трех энергорайонов.

Утром в пятницу "Крымэнерго" сообщило, что из-за атак ВСУ "были обесточены некоторые населенные пункты полуострова", добавив, что информировать население о времени подачи электроэнергии пока невозможно.

Что говорят власти Крыма

"В публичном поле информацию ограничиваем, к сожалению, не все решения можем озвучивать", - отметил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов в четверг, отчитываясь о поездке в Черноморский и Раздольненский районы.

Судя по комментариям крымчан под его сообщениями в соцсетях, в пятницу свет отключали в Симферополе, Джанкое, поселке Красногвардейское и Черноморском районе.

Ситуация в Севастополе

С утра пятницы в Севастополе ввели более жесткий график отключений - "2 часа со светом, 6 часов без света" вместо предыдущего "3 часа со светом, 3 часа без света".

Губернатор города Михаил Развожаев днем сообщил, что "ситуация с электричеством в городе усложнилась", и власти больше не могут придерживаться точных графиков отключений. По его словам, свет прежде всего подают в больницы, насосные станции и другие жизненно важные объекты.

Масштаб кризиса

В минувший понедельник в Крыму произошел полномасштабный блекаут из-за ударов ВСУ по объектам электроэнергетики. С тех пор на полуострове продолжаются массовые отключения света.

По анализу издания, по состоянию на среду проблемы с электроэнергией фиксировались, по меньшей мере, восемь дней подряд в Джанкое, Красноперекопске и Армянске, и семь дней - в Севастополе.

Параллельно на полуострове разворачивается кризис с водоснабжением – семь дней отключений зафиксировали в Алуште, шесть – в Симферополе, пять – в Евпатории.