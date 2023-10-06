Партизаны в Крыму обнаружили переброску расконсервированных советских гаубиц (видео)

Партизаны во временно оккупированном Крыму заметили переброску Россией советского оружия. Его могут доставить в Запорожскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал партизанского движения "АТЕШ" .

Партизаны заметили переброску советских гаубиц Д-20, которые россияне сняли с консервации.

На канале сообщают, что на вокзале "Остряково" в пгт Гвардейское, за последние 2 недели участились случаи переброса различных орудий и техники по маршруту в сторону Джанкоя, вероятней всего на Запорожское направление (Мелитополь). Крымские больницы заполнены ранеными именно с этого направления.

"Примечательно, именно гаубица Д-20 (152мм) в своей модификации Д-22 используется на САУ 2С3 "Акация", уничтожение которых очень зачастилось на фронте", - добавили в сообщении.

В Гвардейском, помимо железнодорожного вокзала находится аэродром, который оккупанты используют для собственных нужд.

Фото: Гвардейское на карте (DeepState)

Ситуация в Крыму

Ранее, мы писали, что партизаны в Крыму пробрались в окопы россиян вблизи Феодосии и нашли оборонные рубежи и огневые точки. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ и активно проводят работы по рытью окопов.

Также, мы сообщали, что оккупанты начали обустраивать огневые позиции прямо на пляжах Евпатории. Партизаны выложили фото.

Ранее мы сообщали, что прокуратура АР Крым сообщила о подозрении девяти коллаборантам с полуострова. Они заключали контракты с оккупационными властями и выполняли их оборонный заказ.