В Крыму наемники из ЧВК "промывают мозги" школьникам, - ЦНС

По их данным, подобные мероприятия проводились в середине мая.

"Для проведения мероприятий оккупанты привлекли наемников частной военной компании "Ливадия", - говорится в публикации.

На этих мероприятиях детей обучали стрельбе из автоматов и первой медицинской помощи.

"Политика промывания мозгов детям на ВОТ является признаком геноцида, ведь она направлена на изменение самоидентификации целого поколения", - отметили в ЦНС.

Ситуация в Крыму

Украина неоднократно заявляла о намерениях вернуть Крым каким-либо законным путем. Так советник главы Офиса президента Михаила Подоляк считает, что Украина может вернуть Крым под свой контроль уже в ближайшие 5-7 месяцев. А этому секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что освобождение полуострова будет зависеть от поведения самой России.

Тем временем россияне продолжают использовать полуостров в своих целях, а "власть" там находится в панике. Так, минобороны Британии заявили, что самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов начал вербовать наемников на полуострове, потому что не уверен, что российская армия способна его "защитить".

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