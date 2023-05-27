RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму наемники из ЧВК "промывают мозги" школьникам, - ЦНС

Фото: в Крыму наемники из ЧВК проводят "военно-патриотическое воспитание" для детей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Крыму наемники одной из частных военных компаний РФ проводили для детей мероприятия "военно-патриотическое воспитание".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По их данным, подобные мероприятия проводились в середине мая.

"Для проведения мероприятий оккупанты привлекли наемников частной военной компании "Ливадия", - говорится в публикации.

На этих мероприятиях детей обучали стрельбе из автоматов и первой медицинской помощи.

"Политика промывания мозгов детям на ВОТ является признаком геноцида, ведь она направлена на изменение самоидентификации целого поколения", - отметили в ЦНС.

Ситуация в Крыму

Украина неоднократно заявляла о намерениях вернуть Крым каким-либо законным путем. Так советник главы Офиса президента Михаила Подоляк считает, что Украина может вернуть Крым под свой контроль уже в ближайшие 5-7 месяцев. А этому секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что освобождение полуострова будет зависеть от поведения самой России.

Тем временем россияне продолжают использовать полуостров в своих целях, а "власть" там находится в панике. Так, минобороны Британии заявили, что самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов начал вербовать наемников на полуострове, потому что не уверен, что российская армия способна его "защитить".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
КримВойна России против Украины