В Крыму прогремели взрывы, захватчики перекрывали Крымский мост

Ситуация в аннексированном Крыму

За последние два месяца, Воздушные силы ВСУ результативно поразили 15 систем ПВО российских захватчиков.

Так, в ночь на 10 июня, Силы обороны успешно ликвидировали зенитный ракетный дивизион С-400 вблизи Джанкоя, а также дивизионы С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Также в ночь на 12 июня ВСУ ударили группой ракет по дивизионам ЗРК С-300 и С-400 на полуострове.

Между тем из-за большого количества атак, Россия вывела из Крыма все носители ракет.

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