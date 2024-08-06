В Крыму горят склады у аэродрома "Октябрьское": ж/д остановили из-за детонации

Днем вторника, 6 августа, в центре Крыма вспыхнул пожар возле аэродрома "Октябрьское". Там была слышна детонация на складах боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и российские пропагандистские СМИ.
По данным "Крымского ветра", у аэродрома был зафиксирован сильный пожар. В то же время местные слышали сильные звуки взрывов возле села Широкое, расположенное недалеко от населенного пункта Октябрьское.
Кроме этого жители других населенных пунктов, сел Ленинское и Звездное, из-за сильных взрывов вынуждены были прятаться в подвалы.
Интересно и то, что неподалеку от Октябрьского проходит железнодорожный путь, который оккупанты перекрыли на несколько часов "по техническим причинам".
Приостановлено движение двух поездов:
Кроме этого было объявлено о перекрытии дороги Симферополь-Красноперекопска а отрезке возле Октябрьского. Также сообщается о полетах российской авиации над Симферопольским районом.
Следует отметить, что после поражения аэродрома в 2023 году Россия не держала там свою авиацию. Однако оккупанты использовали склады для хранения боеприпасов.
Напомним, в ночь на 2 августа в Крыму были уничтожены четыре вражеских установки С-400 . Сообщалось о взрывах в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.
Позже в ВМС Украины рассказали, что в оккупированном россиянами Крыму осталось пять военных аэродромов . Из них два – уже без самолетов.
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