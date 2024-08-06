В Крыму горят склады у аэродрома "Октябрьское": ж/д остановили из-за детонации

По данным "Крымского ветра", у аэродрома был зафиксирован сильный пожар. В то же время местные слышали сильные звуки взрывов возле села Широкое, расположенное недалеко от населенного пункта Октябрьское.

Кроме этого жители других населенных пунктов, сел Ленинское и Звездное, из-за сильных взрывов вынуждены были прятаться в подвалы.

Интересно и то, что неподалеку от Октябрьского проходит железнодорожный путь, который оккупанты перекрыли на несколько часов "по техническим причинам".

Приостановлено движение двух поездов:

№27/28 Симферополь – Москва, отправлением 6 августа из Симферополя, остановлено в 17.34 возле станции Остряково;

№175/176 Москва Павелецкая - Симферополь, отправлением 5 августа из Москвы, в 17.29 остановлено возле станции Краснопартизанская.

Кроме этого было объявлено о перекрытии дороги Симферополь-Красноперекопска а отрезке возле Октябрьского. Также сообщается о полетах российской авиации над Симферопольским районом.

Следует отметить, что после поражения аэродрома в 2023 году Россия не держала там свою авиацию. Однако оккупанты использовали склады для хранения боеприпасов.